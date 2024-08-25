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18:06, 25 августа 2024Интернет и СМИ

Задержание Дурова назвали мировым прецедентом

Le Monde: задержание Павла Дурова стало мировым прецедентом

Фото: lukomore. org / Globallookpress.com

Франция создала мировой прецедент, задержав создателя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова. Такое мнение высказали журналисты на страницах издания Le Monde.

По мнению авторов материала Дамьена Лелупа и Бенжамена Кенеля, задержание генерального директора столь популярного приложения является уникальным случаем. Они напомнили, что единственное похожее событие произошло в 2016 году, когда судья из Бразилии вынес решение об аресте одного из руководителей Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), однако тот вскоре был освобожден.

Известно, что в прошлом правительства многих стран угрожали приостановить работу мессенджера или предпринимали реальные попытки сделать это. Однако, продолжили Лелуп и Кенель, никто не выдавал ордер на арест Дурова.

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Терроризм, отмывание денег, педофильский контент.Павел Дуров задержан во Франции. Ему грозит до 20 лет тюрьмы
Сегодня

Также журналисты назвали задержание удивительным из-за того, что в 2021 году миллиардер получил французское гражданство по редкой процедуре почетного гражданства, подразумевающей выдачу паспорта за весомый вклад иностранца в «усиление международного влияния Франции».

Ранее стало известно, что задержанный в аэропорту Ле Бурже Дуров имеет действующий паспорт гражданина РФ. Также была названа цель визита Дурова в Париж: он планировал провести в столице Франции ужин в дорогом ресторане.

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      Вера Владзиевская
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