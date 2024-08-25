Стало известно о наличии у Павла Дурова действующего российского паспорта

«Известия»: стало известно, что Дуров имеет действующий паспорт РФ

Арестованный во Франции основатель Telegram Павел Дуров имеет действующий российский паспорт. Об этом стало известно журналистам «Известий».

Ранее в средствах массовой информации неоднократно появлялась информация, что у Дурова нет паспорта РФ. Но теперь стало известно о его наличии.

Дурова арестовали в парижском аэропорту Ле Бурже 24 августа, куда он прилетел на собственном самолете из Азербайджана. Его обвиняют в нежелании сотрудничать с французскими властями и удалять запрещенный контент. По законам Франции, гражданином которой является предприниматель, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Отец бизнесмена Валерий Дуров ранее рассказал, что узнал об аресте сына случайно. Ранее российский депутат назвал арест Дурова логичным и заслуженным, а турецкий аналитик высказал мнение, что Дуров мог осознанно сделать шаг под арест.

