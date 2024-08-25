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14:50, 25 августа 2024Спорт

Фитнес-тренер дал советы для улучшения самочувствия во время многочасового перелета

Фото: Gerrie van der Walt / Unsplash

Фитнес-тренер Роман Филиппенко дал советы для улучшения самочувствия во время многочасовых перелетов. Его слова приводит РИАМО.

Филиппенко рекомендовал совершать регулярные разминки. «Каждые 1-2 часа вставайте и выполняйте простые, но эффективные упражнения: потяните руки вверх и в стороны, сделайте 10-15 приседаний и 10 наклонов корпуса вперед из положения стоя. Эти небольшие физические нагрузки помогут значительно улучшить кровообращение и снизить риск образования тромбов», — заявил он.

Специалист отметил, что улучшить самочувствие может небольшая прогулка по салону самолета. «Старайтесь регулярно пить воду на протяжении всего полета, избегая чрезмерного употребления кофеина и алкоголя. Так организму будет легче перенести длительный перелет», — добавил он.

Ранее фитнес-тренер Елена Соболь рассказала о влиянии физической активности на сон. По словам эксперта, после физической нагрузки ускоряется засыпание, увеличивается время сна и уменьшается время пробуждения.

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      Алексей Гусев
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