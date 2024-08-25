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08:56, 25 августа 2024Интернет и СМИ

Маск поддержал призывы в соцсетях освободить Дурова

Маск хэштегом в соцсетях поддержал призывы освободить Дуров
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Yolanda Ruiz / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск поддержал хэштегом #FreePavel пользователей соцсетей, призывающих к освобождению основателя Telegram Павла Дурова. Накануне предприниматель был задержан во Франции, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

«#FreePavel», — написал Маск на своей странице в соцсети Х.

Telegram-каналы со всего мира выступают в поддержку Павла Дурова. Некоторые пользователя выкладывают фото или видео предпринимателя, другие — цитаты Дурова. Посты сопровождаются хештегом #FREEDUROV.

В субботу, 24 августа, сотрудники спецслужб Франции задержали Павла Дурова в парижском аэропорту на выходе из частного джета. Ему инкриминируют соучастие в незаконных действиях, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал МИД РФ добиваться освобождения Павла Дурова. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ответ на задержание заявил, что видным деятелям информпространства небезопасно ездить в тоталитарные страны.

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      Марина Совина
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