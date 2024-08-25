Мужчина погиб при ударе беспилотника по региону России

Белгородский губернатор Гладков: при ударе дрона по Соловьевке погиб мужчина

При атаке беспилотника на населенный пункт Соловьевка в Белгородской области погиб человек. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сообщил губернатор.

Гладков выразил соболезнования родным и близким мужчины. Других подробностей о случившемся он не привел.

Белгородскую область за воскресенье, 25 августа, пытались дважды атаковать со стороны Украины. Утром сообщалось о сбитом ночью беспилотнике. Еще один дрон перехватили в 10.50 по московскому времени.