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13:46, 25 августа 2024Россия

Мужчина погиб при ударе беспилотника по региону России

Белгородский губернатор Гладков: при ударе дрона по Соловьевке погиб мужчина

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

При атаке беспилотника на населенный пункт Соловьевка в Белгородской области погиб человек. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сообщил губернатор.

Гладков выразил соболезнования родным и близким мужчины. Других подробностей о случившемся он не привел.

Белгородскую область за воскресенье, 25 августа, пытались дважды атаковать со стороны Украины. Утром сообщалось о сбитом ночью беспилотнике. Еще один дрон перехватили в 10.50 по московскому времени.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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