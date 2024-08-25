После атаки ВСУ на село Белгородской области выросло количество раненных

Количество раненных после атаки ВСУ на село Белгородской области выросло до 13

Количество раненных россиян выросло после атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Ракитное в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, количество раненых увеличилось до 13 человек. Одна пострадавшая россиянка утром самостоятельно обратилась в Ракитянскую больницу. Медики с учетом тяжести ранения приняли решение отправить ее в городскую больницу. В ходе атаки были повреждены 12 частных домов, коммерческие объекты и автомобили. Также повреждены газопровод и линия электропередачи.

Об атаке ВСУ на село Ракитное стало известно в ночь на 25 августа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ ("террористический акт")