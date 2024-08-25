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12:27, 25 августа 2024Россия

После атаки ВСУ на село Белгородской области выросло количество раненных

Количество раненных после атаки ВСУ на село Белгородской области выросло до 13
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Количество раненных россиян выросло после атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Ракитное в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, количество раненых увеличилось до 13 человек. Одна пострадавшая россиянка утром самостоятельно обратилась в Ракитянскую больницу. Медики с учетом тяжести ранения приняли решение отправить ее в городскую больницу. В ходе атаки были повреждены 12 частных домов, коммерческие объекты и автомобили. Также повреждены газопровод и линия электропередачи.

Об атаке ВСУ на село Ракитное стало известно в ночь на 25 августа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ ("террористический акт")

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