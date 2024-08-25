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17:09, 25 августа 2024Интернет и СМИ

Прокуратура Парижа сделает заявление по делу Дурова

ТАСС: стало известно, когда прокуратура Парижа сделает заявление по делу Дурова

Фото: Christophe Ena / AP

Прокуратура Парижа, занимающаяся делом Павла Дурова, назвала дату общения с прессой. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Стало известно, что парижская прокуратура сделает заявление для СМИ в понедельник, 26 августа. К тому времени прокуратура уже должна избрать меру пресечения задержанному 24 августа в аэропорту Ле Бурже основателю мессенджера Telegram.

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11 июня 2024
Терроризм, отмывание денег, педофильский контент. Павел Дуров задержан во Франции. Ему грозит до 20 лет тюрьмы
Терроризм, отмывание денег, педофильский контент.Павел Дуров задержан во Франции. Ему грозит до 20 лет тюрьмы
Сегодня

Власти Франции обвиняют бизнесмена в нежелании сотрудничать, передавать ключи шифрования сообщений и удалять запрещенный контент. По местным законам (а Дуров имеет французский паспорт) владельцу Telegram грозит до 20 лет тюремного заключения.

Ранее отец Дурова — Валерий Дуров — рассказал, что узнал о случившемся с сыном случайно и не знает деталей происходящего.

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      Вера Владзиевская
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