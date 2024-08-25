Средства ПВО сбили украинский беспилотник над российским регионом

МО РФ: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что попытка атаковать российский регион при помощи БПЛА самолетного типа была пресечена около 21:20 по московскому времени.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали четыре населенных пункта региона в Шебекинском и Грайворонском городских округах. По предварительным данным, никто не пострадал.

В воскресенье, 25 августа, Белгородскую область пытались дважды атаковать со стороны Украины. Утром сообщалось о сбитом ночью беспилотнике. Еще один дрон перехватили в 10:50 по московскому времени.

