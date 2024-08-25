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22:48, 25 августа 2024Россия

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над российским регионом

МО РФ: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что попытка атаковать российский регион при помощи БПЛА самолетного типа была пресечена около 21:20 по московскому времени.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали четыре населенных пункта региона в Шебекинском и Грайворонском городских округах. По предварительным данным, никто не пострадал.

В воскресенье, 25 августа, Белгородскую область пытались дважды атаковать со стороны Украины. Утром сообщалось о сбитом ночью беспилотнике. Еще один дрон перехватили в 10:50 по московскому времени.

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      Марина Совина
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