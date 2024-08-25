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18:47, 25 августа 2024Спорт

Ученые обнаружили новую «отмазку» отказаться от спорта

Фото: Prudence Earl / Unsplash

Ученые Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) обнаружили новую «отмазку» отказаться от спорта. Результаты доступны на сайте журнала Nature Neuroscience.

По данным группы, за это отвечают гипоталамические нейроны орексина (HON). Именно они заставляют человека наслаждаться вкусной едой вместо того, чтобы пойти на тренировку.

Исследователи отметили, что, несмотря на общеизвестную пользу, которую здоровью приносит физическая активность, многие люди недотренируются. Это становится одной из причин того, что численность населения Земли с ожирением постоянно растет.

Ранее американский фитнес-тренер Брайан Кран перечислил топ-3 упражнений для мужчин старше 40 лет, которые подходят для похудения без потери мышечной массы. Обязательными упражнениями Кран назвал тягу гантелей, отжимания и приседания.

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      Анастасия Борисова
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