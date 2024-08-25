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18:27, 25 августа 2024Россия

Украина выпустила по Курской области еще одну ракету

Врио курского губернатора Смирнов: над регионом сбили еще одну ракету ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Курской области еще одну ракету. Об этом сообщил врио губернатора приграничного российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Еще одна украинская ракета и БПЛА самолетного типа уничтожены в небе Курской области», — написал губернатор и поблагодарил бойцов противовоздушной обороны (ПВО) за работу.

Украина днем 25 августа уже пыталась атаковать Курскую область. Тогда в небе также сбили беспилотник и ракету.

Бои в Курской области идут почти три недели. После вторжения ВСУ в регионе ввели режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера. По последним данным, жертвами атак стал 31 человек, еще свыше 190 россиян пострадали. Потери ВСУ за все время боев превысили 5,8 тысячи человек.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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