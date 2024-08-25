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20:38, 25 августа 2024Спорт

Установлен новый рекорд в прыжках с шестом

Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом, взяв высоту 6,26 метра

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Швед Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На этапе «Бриллиантовой лиги» в Польше легкоатлет прыгнул на 6,26 метра — на сантиметр выше прежнего рекорда. Таким образом, Дюплантис побил свое же достижение.

В июне Дюплантис установил мировой рекорд, прыгнув 6,25 метра. 24-летний швед является двукратным олимпийским чемпионом Игр. Также на его счету две победы на чемпионате мира на открытом воздухе.

В сентябре 2022 года Дюплантис оценил отстранение российских легкоатлетов. Спортсмен назвал ситуацию сложной.

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      Анастасия Борисова
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