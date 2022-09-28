Олимпийский чемпион из Швеции оценил отстранение российских легкоатлетов

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис назвал ситуацию с отстранением россиян сложной

Олимпийский чемпион в прыжках с шестом, швед Арман Дюплантис оценил отстранение российских легкоатлетов. Его слова приводит NRK.

Дюплантис назвал ситуацию с отстранением российских спортсменов сложной. «Трудно судить, что правильно, а что нет, поэтому я рад, что мне не нужно принимать это решение. У меня нет определенного мнения на этот счет. Я могу понять обе стороны», — заявил он, добавив, что сочувствует россиянину Тимуру Моргунову и считает его сильным и талантливым легкоатлетом.

Ранее российских легкоатлетов исключили из Бриллиантовой лиги. Решение было принято генеральной ассамблеей турнира. Сроки отстранения россиян не уточняются.

1 марта World Athletics ввела санкции против российских легкоатлетов, отстранив их от участия в международных стартах. Таким образом, отечественные спортсмены пропустили чемпионат мира 2022 года в США, чемпионат мира в помещении в Белграде и первенство мира по спортивной ходьбе.