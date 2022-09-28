Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Роман Сафиуллин
2:0
Завершен
Томас Мартин Этчеверри
Тель-Авив
Химки
Сегодня
17:30 (Мск)
Локомотив М
Фонбет Кубок России|Группа A
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
20:00 (Мск)
Сочи
Фонбет Кубок России|Группа D
Спорт

Олимпийский чемпион из Швеции оценил отстранение российских легкоатлетов

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис назвал ситуацию с отстранением россиян сложной

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Олимпийский чемпион в прыжках с шестом, швед Арман Дюплантис оценил отстранение российских легкоатлетов. Его слова приводит NRK.

Дюплантис назвал ситуацию с отстранением российских спортсменов сложной. «Трудно судить, что правильно, а что нет, поэтому я рад, что мне не нужно принимать это решение. У меня нет определенного мнения на этот счет. Я могу понять обе стороны», — заявил он, добавив, что сочувствует россиянину Тимуру Моргунову и считает его сильным и талантливым легкоатлетом.

Материалы по теме:
«Они спасают свою карьеру» Как российские чемпионы меняют спортивное гражданство из-за западных санкций
«Они спасают свою карьеру»Как российские чемпионы меняют спортивное гражданство из-за западных санкций
8 июля 2022
«Нас вышвырнули, как изгоев» Звезда паралимпийского спорта России — об отстранении от Игр в Пекине и украинцах
«Нас вышвырнули, как изгоев»Звезда паралимпийского спорта России — об отстранении от Игр в Пекине и украинцах
12 марта 2022
«Политика влезает в спорт» Россию лишают международных турниров. Как эти решения нарушают главные спортивные принципы?
«Политика влезает в спорт»Россию лишают международных турниров. Как эти решения нарушают главные спортивные принципы?
28 февраля 2022

Ранее российских легкоатлетов исключили из Бриллиантовой лиги. Решение было принято генеральной ассамблеей турнира. Сроки отстранения россиян не уточняются.

1 марта World Athletics ввела санкции против российских легкоатлетов, отстранив их от участия в международных стартах. Таким образом, отечественные спортсмены пропустили чемпионат мира 2022 года в США, чемпионат мира в помещении в Белграде и первенство мира по спортивной ходьбе.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Власти ввели режим повышенной готовности из-за ситуации на КПП «Верхний Ларс»
Главу охранявшего школу Ижевска ЧОПа поместили под домашний арест
Призыв США к американцам покинуть территорию России объяснили
Германия заявила о непризнании результатов референдумов на Украине
Российский губернатор объяснил нехватку кроватей в одной из воинских частей
В Минске заявили о подготовке заочного производства по делу Цепкало
Летевший в Казахстан самолет развернулся в воздухе из-за неисправности
Тарасова отреагировала на вручение повесток фигуристам сборной России
США заявили о готовности к сотрудничеству с талибами
Звезда «Очень странных дел» рассказал о проявлении расизма в свою сторону
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.