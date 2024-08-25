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04:36, 25 августа 2024Силовые структуры

В деле о торговле детьми в Москве появился новый фигурант

ТАСС: в деле многодетной матери Логиновой появился 13-ый фигурант

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В уголовном деле о торговле детьми, возбужденной в отношении многодетной матери из Москвы Юлии Логиновой, появился 13-ый фигурант. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в поле зрения следствия попала жительница Подмосковья. В ходе допроса она признала вину. Также причастность подозреваемой к торговле детьми в составе организованной группой подтверждается сведениями из органов ЗАГС, а также результатами молекулярно-генетических экспертиз.

Преображенский районный суд столицы избрал фигуранту меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ей запрещено покидать Москву и Подмосковье, пользоваться интернетом и другими средствами связи, общаться со свидетелями и обвиняемыми по делу, а также отправлять и получать корреспонденцию.

Ранее по этому делу суд назначил запрет определенных действий одной из обвиняемых по делу – Наталье Тараненко. По версии следствия, женщина совершила сделку с младенцем в 2020 году.

Позднее стало известно, что сотрудники Следственного комитета (СК) России проводят ДНК-тесты, чтобы установить всех причастных к делу о торговле новорожденными в Москве.

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      Евгений Силаев
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