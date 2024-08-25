В Германии раскритиковали Столтенберга за слова об Украине

Бизнесмен Дотком осудил слова Столтенберга о поддержке Киева со стороны ФРГ

Немецкий бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком раскритиковал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Германия является «лидером» в плане военной поддержки Украины. Об этом он написал в соцсети X.

«Германия якобы демонстрирует свое лидерство и является крупнейшим европейским сторонником Украины. Какой позор — Германия поддерживает батальоны нацистов и бандеровцев. Неужели прошлое нас ничему не научило», — возмутился он.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что у США закончились боеприпасы из-за военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) и другим союзникам.

В свою очередь, агентство Bloomberg сообщило, что некоторые страны НАТО медлят с наращиванием темпов военной помощи Украине. Отмечается, что темпы поставок настолько отстают, что они не будут выполнены к осени. Прежде всего, речь идет о вооружениях большой дальности.

В МИД России ранее заявили, что предательство Германии, которая продолжает поставки оружия Украине, не останется безнаказанным. Берлин совершил «предательство и подлость, которые не останутся безнаказанными», посетовала Мария Захарова.