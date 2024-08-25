В МИД Франции отказались комментировать задержание Павла Дурова

В МИД Франции отказались комментировать задержание основателя Telegram Дурова

В Министерстве иностранных дел (МИД) Франции отказались давать комментарий о задержании основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает издание «Известия».

«В соответствии с принципом независимости правосудия во Франции, французское правительство никак не комментирует ситуацию с господином Дуровым», — ответили в ведомстве на вопрос издания.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва будет следить за реакциями международных организаций на задержание Дурова.

Спецслужбы Франции задержали Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже 24 августа. Его подозревают в незаконных действиях, производимых через Telegram, таких как незаконный оборот наркотиков, уголовные преступления против детей и мошенничество.