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16:00, 25 августа 2024Интернет и СМИ

В МИД Франции отказались комментировать задержание Павла Дурова

В МИД Франции отказались комментировать задержание основателя Telegram Дурова

Фото: Pack-Shot / Shutterstock / Fotodom

В Министерстве иностранных дел (МИД) Франции отказались давать комментарий о задержании основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает издание «Известия».

«В соответствии с принципом независимости правосудия во Франции, французское правительство никак не комментирует ситуацию с господином Дуровым», — ответили в ведомстве на вопрос издания.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва будет следить за реакциями международных организаций на задержание Дурова.

Спецслужбы Франции задержали Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже 24 августа. Его подозревают в незаконных действиях, производимых через Telegram, таких как незаконный оборот наркотиков, уголовные преступления против детей и мошенничество.

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