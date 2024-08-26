Бывшего посла Украины в Казахстане осудили в России за разжигание ненависти

В Москве экс-послу Украины в Казахстане Врублевскому заочно дали 6 лет колонии

Басманный районный суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего посла Украины в Республике Казахстан Петра Врублевского (внесен в перечень экстремистов и террористов), обвиненного в разжигании ненависти и вражды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Врублевского заочно приговорили к шести годам колонии. Ранее тот же срок для него запрашивал гособвинитель.

В одном из интервью в августе 2022 года экс-посол призвал уничтожать по всему миру как можно больше русских. После этого он был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

