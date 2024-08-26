Дагестанским борцам выплатили премии за медали Олимпиады-2024

Борцы-медалисты Игр-2024 из Дагестана получили премии до 5 миллионов рублей

Борцы из Дагестана, ставшие медалистами Олимпийских игр-2024 в составе иностранных сборных, получили премии от местной федерации борьбы. Об этом сообщается на странице организации в Telegram.

«Президент Федерации борьбы Дагестана Омар Муртузалиев наградил победителей и призеров Олимпийских игр-2024 и их наставников денежными премиями. Олимпийские чемпионы получили по пять миллионов рублей, бронзовые призеры — по два миллиона», — говорится в заявлении. Кроме того, были вручены утешительные призы отобравшимся, но не допущенным на Игры в Париже дагестанским борцам вольного стиля.

Ранее стало известно, что мэр Дербента Ахмед Кулиев подарил Куруглиеву. Кулиев отметил, что спортсмен стал первым призером ОИ из Дербента.

На Играх-2024 трое уроженцев Дагестана выиграли золотые медали: это Разамбек Жамалов (Узбекистан), Ахмед Тажудинов (Бахрейн) и Магомед Рамазанов (Болгария). Бронзовые награды из Парижа увезли Даурен Куруглиев (Греция) и Магомедхан Магомедов (Азербайджан).