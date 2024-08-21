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13:22, 21 августа 2024Спорт

Сменившему гражданство борцу подарили квартиру в Дагестане за олимпийскую медаль

Мэр Дербента подарил квартиру борцу Куруглиеву за бронзу ОИ под флагом Греции

Фото: Arlette Bashizi / Reuters

Мэр Дербента Ахмед Кулиев подарил квартиру борцу вольного стиля Даурену Куруглиеву, завоевавшему бронзу Олимпийских игр-2024 в Париже в весовой категории до 86 килограммов. Об этом глава дагестанского города сообщил в Telegram-канале.

Кулиев отметил, что Куруглиев стал первым призером ОИ из Дербента. «Он долго шел к этой цели. И, наконец, Даурен добился столь высокого результата. Ждем от Даурена новых побед и золотую медаль со следующей Олимпиады», — заявил мэр.

В комментариях к посту пользователи возмутились таким подарком человеку, который сменил гражданство и завоевал медаль под флагом Греции, а не России. Они подчеркнули, что спортсмен может позволить себе купить жилье самостоятельно, а квартиру следует отдать нуждающимся.

Куруглиев — двукратный чемпион России (2018, 2020) и трехкратный чемпион Европы по вольной борьбе (2017, 2023 и 2024). В 2019 году борец также становился чемпионом Европейских игр. Грецию он представляет с апреля 2023 года.

Российские борцы получили приглашение от Международного олимпийского комитета для выступления на Играх в Париже. Однако впоследствии они отказались от участия в турнире.

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      Андрей Стрельцов
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