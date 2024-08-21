Сменившему гражданство борцу подарили квартиру в Дагестане за олимпийскую медаль

Мэр Дербента подарил квартиру борцу Куруглиеву за бронзу ОИ под флагом Греции

Мэр Дербента Ахмед Кулиев подарил квартиру борцу вольного стиля Даурену Куруглиеву, завоевавшему бронзу Олимпийских игр-2024 в Париже в весовой категории до 86 килограммов. Об этом глава дагестанского города сообщил в Telegram-канале.

Кулиев отметил, что Куруглиев стал первым призером ОИ из Дербента. «Он долго шел к этой цели. И, наконец, Даурен добился столь высокого результата. Ждем от Даурена новых побед и золотую медаль со следующей Олимпиады», — заявил мэр.

В комментариях к посту пользователи возмутились таким подарком человеку, который сменил гражданство и завоевал медаль под флагом Греции, а не России. Они подчеркнули, что спортсмен может позволить себе купить жилье самостоятельно, а квартиру следует отдать нуждающимся.

Куруглиев — двукратный чемпион России (2018, 2020) и трехкратный чемпион Европы по вольной борьбе (2017, 2023 и 2024). В 2019 году борец также становился чемпионом Европейских игр. Грецию он представляет с апреля 2023 года.

Российские борцы получили приглашение от Международного олимпийского комитета для выступления на Играх в Париже. Однако впоследствии они отказались от участия в турнире.

