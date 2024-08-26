Джеки Чан примет участие в церемонии Паралимпиады

Актер Джеки Чан примет участие в эстафете огня на Паралимпиаде в Париже

Гонконгский актер и режиссер Джеки Чан примет участие в эстафете огня Паралимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на оргкомитет.

По информации источника, артист приедет в Париж 28 сентября, когда состоится церемония открытия Паралимпиады. Отмечается, что Чан понесет огонь вместе с актерами Эльзой Зильберштейн и Жарри, а также хореографом Бенжаменом Миллипье.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал российских спортсменов к бойкоту летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже. По его мнению, россиян на турнире ждет только унижение.

Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября в Париже. В соревнованиях в нейтральном статусе будут участвовать 90 атлетов из России.