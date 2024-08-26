Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:12, 26 августа 2024Россия

Губернатор сообщил о новых повреждениях в Саратовской области после атаки БПЛА

Саратовский губернатор Бусаргин: в Прибрежном четыре дома повреждены из-за БПЛА

Фото: Telegram-канал Романа Бусаргина

В населенном пункте Прибрежный Энгельсского района Саратовской области также зафиксировали повреждения от беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Бусаргин в Telegram-канале.

«Также есть повреждения 4 частных домов в поселке Прибрежный Энгельсского района. Никто не пострадал», — отчитался губернатор.

По его информации, на месте с жителями работают специалисты экстренных служб и работники администрации. Всем людям, чьи дома оказались повреждены, окажут необходимую помощь, заверил Бусаргин.

Саратовскую область атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на понедельник, 26 августа. Дроны попали в многоэтажные дома в Саратове и Энгельсе. В Саратове пострадали четыре человека, в Энгельсе травмы никто не получил.

Всего над Саратовской областью, по информации Минобороны, сбили 10 дронов. За ночь Украина атаковала семь регионов России. По три дрона перехватили над Курской областью, по два — над Белгородской, Брянской и Тульской, по одному — над Орловской и Рязанской областями.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотники ВСУ атаковали Саратовскую область. Пострадали четыре человека, повреждены многоэтажки и автомобили

      Продолжительность рабочего дня в России выросла до максимума с 2014 года

      На Украине сообщили о повреждении промышленного объекта в Полтавской области

      В России изменятся правила установки камер на дорогах. Они вступят в силу 1 сентября

      Десятки машин оказались повреждены в Энгельсе после удара ВСУ по многоэтажке

      Власти привели подробности об атаке украинских БПЛА на Орловскую область

      Губернатор сообщил о новых повреждениях в Саратовской области после атаки БПЛА

      Глава МИД Британии оценил шансы Украины стать членом НАТО

      В Британии назвали операцию ВСУ в Курской области попыткой Сырского спасти карьеру

      Беглого российского банкира заочно осудят за хищение 156 миллиардов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше