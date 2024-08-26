Губернатор сообщил о новых повреждениях в Саратовской области после атаки БПЛА

Саратовский губернатор Бусаргин: в Прибрежном четыре дома повреждены из-за БПЛА

В населенном пункте Прибрежный Энгельсского района Саратовской области также зафиксировали повреждения от беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Бусаргин в Telegram-канале.

«Также есть повреждения 4 частных домов в поселке Прибрежный Энгельсского района. Никто не пострадал», — отчитался губернатор.

По его информации, на месте с жителями работают специалисты экстренных служб и работники администрации. Всем людям, чьи дома оказались повреждены, окажут необходимую помощь, заверил Бусаргин.

Саратовскую область атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на понедельник, 26 августа. Дроны попали в многоэтажные дома в Саратове и Энгельсе. В Саратове пострадали четыре человека, в Энгельсе травмы никто не получил.

Всего над Саратовской областью, по информации Минобороны, сбили 10 дронов. За ночь Украина атаковала семь регионов России. По три дрона перехватили над Курской областью, по два — над Белгородской, Брянской и Тульской, по одному — над Орловской и Рязанской областями.