Две трети новых iPhone окажутся флагманами

The Elec: 67 процентов новых смартфонов Apple окажутся флагманскими

Корпорация Apple поверила, что продажи новых флагманских iPhone будут высокими. Об этом сообщает корейское издание The Elec.

Инсайдеры медиа проанализировали цепочки поставок, связанные с производством новых смартфонов Apple. Оказалось, что американская корпорация заказала 59,8 миллиона модулей перископической линзы — по слухам, ими будут комплектоваться модели iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.

Также выяснилось, что компания заказала у поставщиков 30,3 миллиона единиц устройств без новой линзы — скорее всего, речь идет о базовых iPhone 16 и 16 Plus. Таким образом, из линейки новых смартфонов, которые окажутся в продаже, две трети, или 67 процентов, девайсов окажутся флагманами iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.

Согласно раскрытым материалам, меньше всего в Apple верят в успех iPhone 16 Plus — стартового смартфона без флагманских функций, оснащенного большим дисплеем. Доля этого девайса в ассортименте гаджетов Apple составит около шести процентов. Журналисты The Elec допускают, что американский IT-гигант может скорректировать свои прогнозы. Анонс смартфонов серии iPhone 16 ожидается в сентябре.

Ранее инсайдеры из проекта Apple Hub рассказали, что iPhone 16 будет стоить от 799 долларов — как и iPhone 15 год назад. Однако модель Pro подорожает на 100 долларов.