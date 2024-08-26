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17:14, 26 августа 2024Спорт

Команда «Формулы-1» расплатилась с «Уралкалием»

«Уралкалий» получил деньги и гоночный болид от команды «Формулы-1» Haas

Фото: Hasan Bratic / Globallookpress.com

Команда «Формулы-1» Haas расплатилась с «Уралкалием» в соответствии с решением Швейцарского арбитражного трибунала. Об этом сообщается на сайте российской компании.

«Уралкалий» получил полную сумму долга, включая начисленные проценты и издержки на арбитраж. Кроме денег компания получила принадлежащий ей по условиям спонсорского договора гоночный болид.

«В связи с этим "Уралкалий" уведомил государственные органы Нидерландов о возможности снятия ареста с активов Haas, что позволит команде вывезти их из страны», — отмечается в заявлении.

5 марта 2022 года Haas разорвала соглашение с российским гонщиком Никитой Мазепиным. Кроме того, команда прекратила сотрудничество с «Уралкалием», который ее спонсировал.

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