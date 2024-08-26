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16:17, 26 августа 2024Спорт

Марио Фернандес впервые прокомментировал уход из «Зенита»

Футболист Марио Фернандес заявил, что отказался продлевать контракт с «Зенитом»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бразильско-российский защитник Марио Фернандес впервые прокомментировал уход из петербургского «Зенита». Его слова приводит «Чемпионат».

Футболист заявил, что «Зенит» предлагал ему продлить контракт, однако он отказался. «Не хочу вдаваться в подробности по условиям. Скажу только, что мы не пришли к соглашению», — подчеркнул он.

В июле 2024 года в «Зените» приняли решение расстаться с футболистом из-за его физического состояния. По мнению тренеров «Зенита», оно не позволяет 33-летнему Фернандесу вернуться на прежний уровень.

Фернандес присоединился к сине-бело-голубым летом 2023 года. С 2012 по 2022 год футболист выступал за ЦСКА, после чего взял паузу в карьере. С января 2023 года защитник играл в аренде за бразильский «Интернасьонал», однако 21 апреля досрочно покинул клуб по личным причинам.

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