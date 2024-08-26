Жители атакованной ВСУ саратовской многоэтажки сняли на видео момент удара дрона

Жители атакованной Украиной многоэтажки в Саратове сняли момент удара дрона

Жители атакованной Вооруженными силами Украины (ВСУ) саратовской многоэтажки сняли момент удара дрона. Кадры очевидцев публикует издание Baza в Telegram-канале.

Как утверждает издание, видео было снято самими жильцами дома в Саратове. На выложенных кадрах слышен звук, напоминающий работающую газонокосилку — его издавал летящий в сторону дома беспилотник. Через четыре секунды после начала съемки в кадр попал взрыв.

ВСУ ударили по жилому дому утром 26 августа. При атаке пострадали четыре человека, одна из получивших травмы находится в тяжелом состоянии. По данным Baza, пострадавшая получила минно-врывное ранение, переломы костей и пневмоторакс, женщину прооперировали.

Также в сети появилось еще одно видео атаки дрона по жилому дому — его сняли жители соседнего дома.