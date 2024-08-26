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12:11, 26 августа 2024Спорт

Первая ракетка мира заявил о невиновности после двух положительных допинг-проб

Теннисист Синнер заявил о невиновности после двух положительных допинг-проб

Фото: Susan Mullane / USA TODAY Sports / Reuters

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер заявил о невиновности после двух положительных допинг-проб. Его слова приводятся на странице ESPN в социальной сети X.

«Все закончилось, большой груз упал с моих плеч. Надеюсь, что ни один игрок не пройдет через это», — заявил спортсмен. Он выразил надежду, что люди поймут, почему ему позволили продолжать выступать.

Ранее Синнер избежал дисквалификации после двух положительных допинг-проб. Проба спортсмена от 10 марта показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях. Этот же препарат был обнаружен в другой пробе через восемь дней.

Итальянец объяснил, что вещество попало в его организм от члена команды, который обрабатывал рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии. Его результаты и рейтинговые очки с турнира в Индиан-Уэллсе, где он сдал положительный тест, были аннулированы.

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      Анастасия Борисова
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