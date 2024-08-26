Раскрыта доля ненефтегазовых доходов в российском бюджете

Путин: две трети доходов бюджета РФ в январе-июле пришлось на ненефтегазовые

По итогам первых семи месяцев 2024 года доля ненефтегазовых доходов в совокупной структуре поступлений в федеральный бюджет составила две трети. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Слова главы государства приводит РИА Новости.

На этом фоне зависимость госказны от поступлений со стороны предприятий, задействованных в сырьевых отраслях, постепенно снижается. В целом за январь-июль суммарные доходы российского бюджета приблизились к 20 триллионам рублей. Прирост к уровню того же периода 2023-го составил 36 процентов, резюмировал Путин.

Ранее он заявил, что за первую половину года российский ВВП увеличился на 4,6 процента. Подобные темпы роста национальной экономики глава государства счел хорошими и уточнил, что подобной динамики удалось достичь в том числе благодаря развитию обрабатывающих отраслей. Последние, как пояснил Путин, традиционно задают высокую планку.

При этом в стране сохраняется рекордно низкий уровень безработицы. По словам президента, в июне незанятыми оставались 2,4 процента трудоспособного населения.