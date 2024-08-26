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20:22, 26 августа 2024Из жизни

Рентгенолог раскрыл два нераскрытых дела про помощи самодельного устройства

В США мужчина собрал самодельный эхолокатор и нашел двух пропавших людей

Фото: Dmitry Lobanov / Shutterstock / Fotodom

Рентгенолог из США стал успешным детективом после того, как собрал самодельный эхолокатор. Об этом пишет WRAL.

Джейсон Сухрада самостоятельно собрал устройство из интереса. В июне, как только эхолокатор был готов, рентгенолог решил опробовать его на ближайшем водоеме в Северной Каролине. Ему сразу повезло обнаружить под водой утонувший автомобиль, в котором оказались останки троих мужчин. Их искали на протяжении 40 лет. Вдохновившись тем, что он сумел раскрыть нераскрытое дело, мужчина решил начать искать пропавших людей.

Вскоре Сухрада узнал о Дэниеле Риггсе, который пропал в 2015 году. В последний раз его видели покупавшим масло в супермаркете в Дорджтауне. Сухрала изучил полицейские отчеты и выяснил, где последний раз ловил сигнал мобильный телефон пропавшего — это было недалеко от пляжа. Он отправился в нужный сектор и нашел ближайший причал. Опустив в воду эхолокатор, Сухрада обнаружил около 25 машин. Тогда он позвал на помощь друга, у которого был подводный дрон. Вместе они изучили дно и идентифицировали автомобиль Риггса по модели и номерному знаку.

После этого мужчины связались с полицией. К машине спустились водолазы, которые нашли внутри человеческие останки.

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«Единственная причина, по которой я этим занялся, — я увидел, как другие ребята делают это на YouTube, и мне захотелось почувствовать то же самое. Я хотел иметь возможность помочь», — объяснил свое необычное хобби Сухрада. Он также посоветовал семьям пропавших не переставать говорить о тех, кого они ищут. Потому что только это может помочь людям, как он, и другим поисковым командам найти и идентифицировать пропавших.

Ранее в американском штате Флорида волонтеры нашли машину со скелетами, которые, предположительно, принадлежат матери и дочери, пропавшим 50 лет назад. Это произошло после того, как волонтеры объединились с местной полицией, чтобы раскрыть дело пропавших Дорис Вурст и ее трехлетней дочери Карен.

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      Антонина Черташ
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