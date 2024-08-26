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00:33, 27 августа 2024Спорт

Роналду оценил свои шансы стать тренером

Криштиану Роналду признался, что в будущем не видит себя тренером

Фото: Stringer / Reuters

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду оценил свои шансы стать тренером. Его слова приводит A Bola.

Роналду признался, что не думает о том, чтобы тренировать какую-нибудь команду. «Я вижу себя занимающимся другими вещами вне футбола, но только бог знает, что ждет меня в будущем», — заявил он.

Ранее Роналду отказался получать серебряную медаль Суперкубка Саудовской Аравии. Футболист не оставался на церемонию награждения и сбежал с поля. Причиной стало поражение «Аль-Насра» в битве за трофей.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт 39-летнего форварда рассчитан до июня 2025-го. На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года.

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