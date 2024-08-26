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19:04, 26 августа 2024Наука и техника

Стало известно о ненависти Boeing к SpaceX

New York Post: в компании Boeing испытали унижение из-за корабля Starliner

Фото: Joe Skipper / Reuters

Сотрудники компании Boeing испытали унижение из-за корабля Starliner, который не сможет вернуться на Землю вместе с астронавтами, и теперь ненавидят SpaceX. Об этом стало известно от источника изданию New York Post.

По его словам, унижение вызвано тем, что НАСА для доставки астронавтов на Землю вынуждено обратиться к конкуренту Boeing — компании SpaceX. Собеседник заметил, что происходящее стало еще одним ударом для Boeing, которая последнее время сталкивается с негативной реакцией общественности.

«Мы ненавидим SpaceX. Мы все время говорим о них гадости, а теперь они нас спасают», — сказал источник.

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1 февраля 2024

Ранее НАСА сообщило, что корабль Starliner вернут на Землю без астронавтов Бутча Уилмора и Суниту Уильямс. Американское космическое агентство допустило, что экипаж может вернуться на Землю в феврале на корабле Crew Dragon разработки компании SpaceX.

5 июня с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находится экипаж — астронавты НАСА Уилмор и Уильямс. Вместо двух недель из-за проблем с двигателями корабль пребывает на околоземной орбите больше двух месяцев.

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      Иван Потапов
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