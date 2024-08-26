Умер бывший тренер сборной Англии

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон умер в 76 лет

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Он скончался дома в окружении родных утром 26 августа. У 76-летнего специалиста был диагностирован рак поджелудочной железы в терминальной стадии. В Шведском футбольном союзе выразили соболезнования близким тренера.

В качестве главного тренера Эрикссон работал в «Роме», «Фиорентине», «Бенфике», «Сампдории», «Лацио», сборной Англии, «Манчестер Сити», «Лестере» и сборных Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин. Под его руководством команды становились чемпионами Италии, Португалии, а также выигрывали Кубки стран.

23 августа в возрасте 59 лет умер бывший теннисный тренер Петер Лундгрен. Причины смерти не назывались. Годом ранее Лундгрену ампутировали часть левой ноги из-за инфекции после перелома лодыжки.