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14:35, 26 августа 2024Спорт

Умер бывший тренер сборной Англии

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон умер в 76 лет
Свен-Ёран Эрикссон

Свен-Ёран Эрикссон. Фото: Jason Cairnduff / Reuters

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Он скончался дома в окружении родных утром 26 августа. У 76-летнего специалиста был диагностирован рак поджелудочной железы в терминальной стадии. В Шведском футбольном союзе выразили соболезнования близким тренера.

В качестве главного тренера Эрикссон работал в «Роме», «Фиорентине», «Бенфике», «Сампдории», «Лацио», сборной Англии, «Манчестер Сити», «Лестере» и сборных Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин. Под его руководством команды становились чемпионами Италии, Португалии, а также выигрывали Кубки стран.

23 августа в возрасте 59 лет умер бывший теннисный тренер Петер Лундгрен. Причины смерти не назывались. Годом ранее Лундгрену ампутировали часть левой ноги из-за инфекции после перелома лодыжки.

Андрей Стрельцов
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