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16:34, 26 августа 2024Мир

В Германии задержание Дурова назвали атакой на свободу слова

Депутат Шмидт: задержание Дурова является примером атаки Запада на свободу слова

Фото: Albert Gea / Reuters

Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является примером атаки Запада на свободу слова. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт, сообщает РИА Новости.

«Задержание [Дурова] является очередным примером того, как правительства в Берлине, Париже и Брюсселе все больше атакуют и осложняют защищенную и зашифрованную коммуникацию между гражданами», — сказал он.

По словам немецкого парламентария, его нисколько не удивляет, что до сих пор нет ни одного пресс-релиза «Репортеров без границ» или Human Rights Watch, в котором бы критиковалось задержание бизнесмена и содержалось требование его освобождения. Он отметил, что Дуров находится в тюрьме потому, что защищает свободу.

Ранее депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре также прокомментировал задержание Дурова. Он выразил мнение, что таким образом западные страны ведут борьбу с оппозицией.

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      Виктория Кондратьева
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