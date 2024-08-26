В Германии раскрыли причину ареста Дурова во Франции

Немецкий депутат Котре назвал причиной ареста Дурова борьбу с оппозицией

Депутат немецкого парламента от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре прокомментировал задержание основателя Telegram Павла Дурова. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Котре раскрыл причину ареста Дурова во Франции и подчеркнул, что таким образом идет борьба с оппозицией. Он отметил, что в немецких СМИ часто называют Telegram платформой для правых экстремистов и сторонников теорий заговора.

«При этом Telegram защищает своих пользователей и оппозиционеров. Это и будет настоящей причиной процесса над Павлом Дуровым. Хотят принять меры против соответствующей оппозиции», — отметил политик.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту. По версии судебных органов Франции, он является соучастником незаконных действий, производимых через Telegram. На данный момент Дуров находится под стражей, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

