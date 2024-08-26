Мэр Труханов: в Одессе прозвучали взрывы

В Одессе на юге Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

«В городе слышны взрывы! Оставайтесь в безопасных местах», — написал он.

Ранее очевидцы рассказали о взрывах в Киеве. По их словам, они прогремели в районе аэропорта Жуляны украинской столицы.

Перед этим Вооруженные силы Украины при помощи беспилотников атаковали Саратовскую область России. Как рассказал губернатор региона Роман Бусаргин, средствам противовоздушной обороны удалось уничтожить украинские БПЛА. При этом он подчеркнул, что в результате произошедшего есть пострадавшие. Кроме того, повреждения получил жилой комплекс на Предмостовой площади.