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08:15, 26 августа 2024Экономика

В России изменятся правила установки камер на дорогах. Они вступят в силу 1 сентября

Депутат Федяев: с 1 сентября меняются правила установки камер на дорогах России

Фото: Unsplash

Первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев заявил, что в России изменятся единые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Его слова приводит РИА Новости.

Новые правила вступят в силу осенью

Федяев уточнил, что правила установки камер на дорогах станут обновленными с 1 сентября. Депутат объяснил, что с этого момента решения об установке камер ГИБДД будут принимать органы власти региона, по которому проходит дорога, вместе с ее владельцем. Эти вопросы потребуют согласования с ГИБДД.

Этой осенью вступает в силу федеральный закон №197, который впервые на федеральном уровне вводит единые требования к установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

Павел Федяевдепутат Госдумы

Ранее сообщалось, что Минтранс России намерен установить больше камер, фиксирующих ПДД на железнодорожных переездах. В частности, ведомство предложило устанавливать камеры на переездах в случае, если там произошла хотя бы одна авария за три года вне зависимости от числа пострадавших.

Закон о новых правилах был подписан в 2023 году

Президент России Владимир Путин 29 мая 2023 года подписал закон, который регламентирует установку камер на автомобильных дорогах. Если ранее эти нормы регулировались ведомственными актами, то с 1 сентября 2024 года это будет делать новый федеральный закон.

В документе уточняется, что стационарные дорожные камеры возможно размещать на дорогах с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств; на аварийно-опасных участках дорог; на пересечении дорог, где в течение года зафиксировали четыре и более ДТП, в местах проведения дорожных работ, ограничивающих движение; на пешеходных переходах; в местах, запрещенных для стоянки или остановки; а также на перекрестках и в местах, определяемых ГИБДД.

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Информация об установке камер и список фиксируемых нарушений начнут размещать в интернете. Камера должна быть сертифицирована. Если нарушение зафиксирует камера, которая не соответствует необходимым параметрам, то административная ответственность для водителей не предусматривается.

В России снизилось число жертв ДТП

Число дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на дорогах России за первый квартал 2024 года снизилось на 4 процента, а количество жертв аварий уменьшилось на 2,2 процента, соответственно. Об этом написала газета «Коммерсантъ». Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов подчеркнул, что российские водители по большей части уже ездят максимально аккуратно, а самые старые небезопасные машины выпадают из эксплуатации.

Актуальная задача — это повышение безопасности дорожного движения. Отмечу, что за последние 10 лет смертность на дорогах снизилась почти вдвое, это, конечно, результат, это хороший результат. Надо укреплять эти положительные тенденции

Владимир Путинпрезидент России

В 2023 году президент России Владимир Путин заявил, что за последние 10 лет смертность на дорогах России снизилась почти вдвое. Он также призвал продолжать реализовывать федеральный проект «Безопасность дорожного движения».

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      Марина Совина
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