В России изменятся правила установки камер на дорогах. Они вступят в силу 1 сентября

Первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев заявил, что в России изменятся единые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Его слова приводит РИА Новости.
Новые правила вступят в силу осенью
Федяев уточнил, что правила установки камер на дорогах станут обновленными с 1 сентября. Депутат объяснил, что с этого момента решения об установке камер ГИБДД будут принимать органы власти региона, по которому проходит дорога, вместе с ее владельцем. Эти вопросы потребуют согласования с ГИБДД.
Этой осенью вступает в силу федеральный закон №197, который впервые на федеральном уровне вводит единые требования к установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
Ранее сообщалось, что Минтранс России намерен установить больше камер, фиксирующих ПДД на железнодорожных переездах. В частности, ведомство предложило устанавливать камеры на переездах в случае, если там произошла хотя бы одна авария за три года вне зависимости от числа пострадавших.
Закон о новых правилах был подписан в 2023 году
Президент России Владимир Путин 29 мая 2023 года подписал закон, который регламентирует установку камер на автомобильных дорогах. Если ранее эти нормы регулировались ведомственными актами, то с 1 сентября 2024 года это будет делать новый федеральный закон.
В документе уточняется, что стационарные дорожные камеры возможно размещать на дорогах с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств; на аварийно-опасных участках дорог; на пересечении дорог, где в течение года зафиксировали четыре и более ДТП, в местах проведения дорожных работ, ограничивающих движение; на пешеходных переходах; в местах, запрещенных для стоянки или остановки; а также на перекрестках и в местах, определяемых ГИБДД.
Информация об установке камер и список фиксируемых нарушений начнут размещать в интернете. Камера должна быть сертифицирована. Если нарушение зафиксирует камера, которая не соответствует необходимым параметрам, то административная ответственность для водителей не предусматривается.
В России снизилось число жертв ДТП
Число дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на дорогах России за первый квартал 2024 года снизилось на 4 процента, а количество жертв аварий уменьшилось на 2,2 процента, соответственно. Об этом написала газета «Коммерсантъ». Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов подчеркнул, что российские водители по большей части уже ездят максимально аккуратно, а самые старые небезопасные машины выпадают из эксплуатации.
Актуальная задача — это повышение безопасности дорожного движения. Отмечу, что за последние 10 лет смертность на дорогах снизилась почти вдвое, это, конечно, результат, это хороший результат. Надо укреплять эти положительные тенденции
В 2023 году президент России Владимир Путин заявил, что за последние 10 лет смертность на дорогах России снизилась почти вдвое. Он также призвал продолжать реализовывать федеральный проект «Безопасность дорожного движения».