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15:05, 26 августа 2024Экономика

В США обнаружили мышьяк в соке

Американская сеть Walmart отозвала 9535 ящиков яблочного сока из-за мышьяка

Фото: Billy F Blume Jr / Shutterstock / Fotodom

В США обнаружили повышенное содержание мышьяка в крупной партии яблочного сока. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

В крупнейшей американской торговой сети Walmart было отозвано 9535 ящиков сока торговой марки Great Value от компании Refresco Beverages, они продавались в 25 штатах, а также в округе Колумбия и Пуэрто-Рико. Речь идет о яблочном соке в бутылках по 227 грамм.

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Производитель добровольно отозвал партию продукта после того, как обнаружил содержание мышьяка, превышающие отраслевые стандарты. Отмечается, что такой сок может вызывать временные неблагоприятные последствия для здоровья, но вряд ли спровоцирует серьезные или необратимые медицинские проблемы.

Представитель Walmart Молли Блейкман подчеркнула, что здоровье и безопасность потребителей являются приоритетом компании. Она заверила, что весь продукт в превышением содержания мышьяка был изъят из магазинов, Walmart также проведет совместное с поставщиком расследование инцидента.

В июле Роскачество при проверке детских подгузников обнаружило в образцах некоторых марок дрожжи и проблемы с pH (уровнем кислотности). В подгузники-трусиках торговой марки Joonies эксперты выявили дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы. У 19 брендов было обнаружено нарушение требуемого уровня pH, в норме этот показатель оказался только у марок Mepsi и Bella baby Happy.

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