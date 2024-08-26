Юран рассказал о спасшем ему жизнь шведском тренере

Юран рассказал, как шведский тренер Эрикссон невольно спас ему жизнь

Российский тренер Сергей Юран рассказал, как шведский специалист Свен-Еран Эрикссон невольно спас ему жизнь. Его слова приводит «Чемпионат».

Юран вспомнил эпизод, произошедший во время его выступления за португальскую «Бенфику», которую возглавлял Эрикссон. Он поделился, что тренер не отпустил его на выходные домой в Москву, потому что впереди предстояла сложная игра.

«А потом я узнал, что в тот день в бане, где должен был быть я, расстреляли знакомых ребят. Мог попасть под раздачу. Выходит, отвел меня Эрикссон от печальных моментов», — заключил Юран.

Эрикссона не стало 26 августа. У 76-летнего специалиста был диагностирован рак поджелудочной железы в терминальной стадии.