Задержанная из-за самодельной петарды школьница провела в СИЗО 10 месяцев

«Лента.ру»: задержанная из-за петарды школьница провела в СИЗО 10 месяцев

15-летнюю российскую школьницу Алису (имя изменено — прим. «Ленты.ру») из Балашихи почти год держат в СИЗО по обвинению в подготовке к массовому убийству и терроризме из-за самодельной петарды, рассказала «Ленте.ру» сестра девушки, пожелавшая не называть своего имени.

Родственники заявили о нарушениях при задержании школьницы

По словам собеседницы «Ленты.ру», Алису задержали в ноябре 2023 года. Сестра рассказала, что девушку вызвали в школу под предлогом того, чтобы разобраться с оценками. Она поехала туда без родителей, но ввела маму в курс дела. Когда девушка приехала в учебное заведение, ее там ждали сотрудники полиции. У нее изъяли телефон, и без законных представителей и психолога провели опрос тогда еще 14-летнего ребенка, добавила родственница. Также во время беседы не было учителя, со слов сестры, он подошел позже. После этого Алису отвезли в участок, и только в отделении полиции сотрудники правоохранительных органов связались с семьей, утверждает ее родственница.

По ее словам, приехавшей маме девушки лишь дали ознакомиться с постановлением на обыск, а на вопросы о том, что случилось, сотрудники сказали женщине, что ее дочь занималась экстремизмом.

Девушке грозит до десяти лет тюрьмы по трем статьям

В доме провели обыск, во время которого нашли хозяйственные ножи и петарду, которую идентифицировали как взрывчатое вещество, рассказала сестра задержанной.

Алиса утверждала, что купила ее на маркетплейсе, чтобы снять ролик для соцсетей, а саму пиротехнику немного переделала, пересыпав ее во втулку от туалетной бумаги.

После этого следователь начал опрос, где задавал странные, по мнению семьи, вопросы об участии в запрещенном международном движении. Девочку вместе с родителями на следующий день вызвали к следователю, чтобы дать более развернутые ответы, однако вместо этого отправили под стражу, поделилась воспоминаниями сестра.

Только после этого родителям объяснили, что ее обвиняют в терроризме и подготовке к убийству двух и более лиц, утверждает собеседница «Ленты.ру». Ей вменяют статьи 30.1, 105.2, пункт «а» и 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (подтверждающие документы есть в распоряжении «Ленты.ру»). Поводом для это стало видео, где она зажгла петарду, а сам ролик школьница опубликовала в группе, объяснила ее родственница.

До 10 лет тюрьмы грозит Алисе

Семья считает, что следствие не проводит всех необходимых действий, а суд игнорирует некоторые материалы. Например, результаты экспертизы, которая подтвердила, что петарда — это пиротехническое изделие и непригодно для взрыва, о чем и говорила сама подследственная.

Близкие школьницы рассказали о нарушениях ее прав в СИЗО

Все время, что идет следствие, Алиса находится в СИЗО, каждые два месяца арест продлевают, рассказала ее сестра. Суд не разрешает перевести ее под домашний арест. Семья получила документ от прокуратуры (есть в распоряжении «Ленты.ру»), в котором сказано, что у девушки не выявлено заболеваний для смены меры пресечения.

В камеру три месяца не передавали учебники и задания от школы, чтобы она могла самостоятельно учиться, а также необходимые лекарства, добавила собеседница «Ленты.ру».

Алисе предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу, но из-за продолжительной болезни ее не переводят на необходимый для этого карантин, отметила она. Семья также утверждает, что ей дают лекарства, которые нельзя детям.

В СИЗО пичкают антидепрессантами с противопоказанием детям до 18 лет. Наверное, так теперь всех готовят везти на судебную психолого-психиатрическую экспертизу в институт им. Сербского? Или эта участь касается только тех, чья вина не подтверждается? сестра Ани

В мае перед очередным судебным заседанием девочку несколько дней избивали сокамерницы, утверждает сестра. По ее словам, они удалили ей часть волос на голове кремом для депиляции, выщипали брови, выкинули одежду и фотографии с родными. Семья утверждает, что следователь проигнорировал этот факт. «А че вы от меня хотите? Обращайтесь во ФСИН», — цитирует его слова родственница девушки. После случившегося Алису оставили в той же камере и пытались заставить написать объяснительную, в которой она берет на себя вину за произошедшее, утверждают родственники. Также девочке около двух месяцев не давали свиданий, добавила ее сестра. Близкие считают, что это сделано для того, чтобы семье было сложнее ее защитить.

В ГУ ФСИН настаивали, что у девочки не было телесных повреждений. Сотрудники ведомства заявляли, что подтверждается записями с камер видеонаблюдения и результатами ежедневных осмотров, проводимых медицинскими сотрудниками. Родственники это отрицают и утверждают, что сотрудники пенитенциарного учреждения пытались скрыть факт побоев. Близкие Алисы добились признания нарушения ведомством и предоставили подтверждения от ГУ ФСИН (документ есть в распоряжении «Ленты.ру»), что противоправные действия зафиксированы на камеру.