Сокамерницы избили арестованную за подготовку нападения на школу россиянку

Baza: школьницу, обвиняемую в подготовке массового убийства, избили в СИЗО

Несовершеннолетнюю школьницу из Балашихи, арестованную по обвинению в подготовке нападения на учебное заведение, избили сокамерницы в СИЗО. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, находящиеся в камере вместе с 14-летней школьницей три девушки-подростка издеваются над ней и заставляют курить. Синяки на животе у побитой восьмиклассницы заметили родственники во время очередного свидания. Администрация СИЗО узнала о конфликте сокамерниц, и три девушки получили дисциплинарные взыскания. Двух из них, одной из которых является зачинщица, отправили в карцер. Однако другие продолжают оказывать на школьницу из Балашихи психологическое давление.

Известно, что юную злоумышленницу задержали 17 ноября 2023 года в Подмосковье после того, как правоохранительные органы нашли в соцсетях ее посты о подготовке вооруженного нападения на школу. Арестованная восьмиклассница вину не признает.

1 июля сообщалось, что в Твери сотрудники правоохранительных органов выявили 16-летнего студента колледжа, готовившего нападение на однокурсников и преподавателей.