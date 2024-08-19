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16:43, 19 августа 2024Силовые структуры

Сокамерницы избили арестованную за подготовку нападения на школу россиянку

Baza: школьницу, обвиняемую в подготовке массового убийства, избили в СИЗО

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Несовершеннолетнюю школьницу из Балашихи, арестованную по обвинению в подготовке нападения на учебное заведение, избили сокамерницы в СИЗО. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, находящиеся в камере вместе с 14-летней школьницей три девушки-подростка издеваются над ней и заставляют курить. Синяки на животе у побитой восьмиклассницы заметили родственники во время очередного свидания. Администрация СИЗО узнала о конфликте сокамерниц, и три девушки получили дисциплинарные взыскания. Двух из них, одной из которых является зачинщица, отправили в карцер. Однако другие продолжают оказывать на школьницу из Балашихи психологическое давление.

Известно, что юную злоумышленницу задержали 17 ноября 2023 года в Подмосковье после того, как правоохранительные органы нашли в соцсетях ее посты о подготовке вооруженного нападения на школу. Арестованная восьмиклассница вину не признает.

1 июля сообщалось, что в Твери сотрудники правоохранительных органов выявили 16-летнего студента колледжа, готовившего нападение на однокурсников и преподавателей.

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      Любовь Ширижик
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