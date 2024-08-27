Microsoft передумала удалять из Windows «Панель управления»

Microsoft отказалась окончательно удалять «Панель управления» из Windows

Американская корпорация Microsoft передумала окончательно удалять из Windows старейший элемент управления ОС. На это обратило внимание издание Neowin.

Неделю назад журналисты заметили сообщение на сайте Microsoft, в котором говорилось, что в обозримом будущем в Windows откажутся от «Панели управления» в пользу приложения «Параметры». Однако после того, как про это написали СМИ, в Microsoft отредактировали сообщение.

В новой версии публикации говорится, что «Панель управления» существует «из соображений совместимости», хотя многие ее функции доступны в «Параметрах». Также в тексте исчезло заявление о том, что старый компонент Windows будет навсегда удален.

«Панель управления» впервые появилась в 1985 году вместе с релизом Windows 1.0. Встроенное приложение «Параметры» вышло в 2012 году и стало доступным в Windows 8. По словам специалистов Neowin, новую программу разрабатывали с упором на то, что в будущем Windows станет более мобильной и будет чаще использоваться на устройствах с сенсорным экраном. Однако этого не произошло в том масштабе, в каком ожидали в Microsoft.

Ранее стало известно, что корпорация Microsoft отложила выход новой функции искусственного интеллекта (ИИ) Recall в Windows 11. Программу, которая делает скриншоты рабочего стола в автоматическом режиме, отправили на доработку.