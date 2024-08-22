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20:55, 22 августа 2024Наука и техника

Выход самой спорной функции Windows 11 отложили

Появление функции снимков экрана Recall в Windows 11 отложили до октября

Фото: Unsplash

Корпорация Microsoft отложила выход новой функции искусственного интеллекта (ИИ) в Windows 11. Об этом сообщает издание The Verge.

В компании заявили, что пользователи ОС смогут оценить новую функцию Recall, которая постоянно делает снимки рабочего стола и сохраняет их в памяти ПК, в октябре. 13 июня в корпорации обещали, что Recall появится в Windows 11 «в ближайшее время», но позже отложили релиз.

По словам журналистов The Verge, Recall называют одной из самых спорных функций операционной системы Microsoft. «Программа сохраняет снимки экрана практически всего, что вы видите или делаете на своем компьютере», — объяснили авторы медиа. Затем с помощью ИИ пользователь может найти определенный документ, веб-сайт или настройку, с которой он работал несколько недель или месяцев назад.

В Microsoft неоднократно заявляли, что функция Recall является безопасной, однако в июне специалисты по безопасности выяснили, что все сохраненные с ее помощью снимки хранятся в незашифрованной базе данных. По прогнозу журналистов издания, инженеры Microsoft решат эту проблему, а также оставят функцию Recall неактивной по умолчанию.

Ранее стало известно, что корпорация Microsoft уберет из актуальных сборок ОС Windows программу Paint 3D. Утилита появилась в 2017 году, она была предназначена для работы с двухмерными и трехмерными объектами.

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      Андрей Ставицкий
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