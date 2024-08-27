Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:19, 27 августа 2024Мир

Глава МАГАТЭ поблагодарил Путина за приглашение на Курскую АЭС

Глава Магатэ Гросси поблагодарил Путина за приглашение на осмотр Курской АЭС

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси поблагодарил президента России Владимира Путина за приглашение на Курскую атомную электростанцию (АЭС) для ее осмотра. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прежде всего, я хочу попросить вас передать благодарность президенту Российской Федерации за приглашение на Курскую атомную станцию в таких чрезвычайных условиях», — отметил глава МАГАТЭ.

27 августа Гросси прибыл в город Курчатов в Курской области для осмотра АЭС с целью обсудить уровень безопасности на станции.

Ранее он призвал обезопасить ядерные объекты на Курской АЭС и добавил, что намерен «воочию увидеть обстановку» на месте.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Губернатор прокомментировал сообщения о попытке прорыва ВСУ под Белгородом

      Белгородский глава обратился к жителям региона на фоне сообщений о попытках прорыва ВСУ

      Подполье сообщило об ударах ВС России близ аэродрома в Хмельницкой области

      Предсказан рост средней суммы займа до зарплаты

      Прокуратура Парижа сделала новое заявление о сроке содержания Дурова под стражей

      Отработавшее ядерное топливо начали ввозить на Украину для создания грязной бомбы

      Глава МАГАТЭ поблагодарил Путина за приглашение на Курскую АЭС

      Последствия полыхавшего более недели пожара на российской нефтебазе сняли на видео

      Российская стюардесса сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

      Развративший двух 12-летних российских школьниц на детской площадке мужчина пойдет под суд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше