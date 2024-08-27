Глава МАГАТЭ поблагодарил Путина за приглашение на Курскую АЭС

Глава Магатэ Гросси поблагодарил Путина за приглашение на осмотр Курской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси поблагодарил президента России Владимира Путина за приглашение на Курскую атомную электростанцию (АЭС) для ее осмотра. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прежде всего, я хочу попросить вас передать благодарность президенту Российской Федерации за приглашение на Курскую атомную станцию в таких чрезвычайных условиях», — отметил глава МАГАТЭ.

27 августа Гросси прибыл в город Курчатов в Курской области для осмотра АЭС с целью обсудить уровень безопасности на станции.

Ранее он призвал обезопасить ядерные объекты на Курской АЭС и добавил, что намерен «воочию увидеть обстановку» на месте.