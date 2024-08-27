Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:49, 27 августа 2024Культура

Суд вынес решение по приговору писателю Глуховскому за фейки о ВС России

Суд подтвердил приговор иноагенту Дмитрию Глуховскому по делу о фейках о ВС РФ

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Второй кассационный суд признал законным приговор писателю и сценаристу Дмитрию Глуховскому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по делу о распространении фейков о Российской армии. Об этом сообщает РАПСИ, ссылаясь на материалы суда.

«Приговор в отношении Глуховского и апелляция Мосгорсуда оставлены без изменения», — цитирует агентство источник в суде.

В августе 2024 года Басманный суд Москвы заочно приговорил автора книг «Метро 2033» и сериала «Топи» к восьми годам колонии общего режима по делу о фейках о Российской армии.

В прокуратуре уточнили, что Глуховский «под видом достоверных сообщений распространил заведомо ложную информацию о якобы совершении военнослужащими ВС РФ умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов, школ и больниц, массовых убийств мирных жителей и изнасилования несовершеннолетних украинских школьниц».

Ранее сообщалось, что налоговая заблокировала счета писателя.

Что думаешь? Оцени!

      Трасса | Официальный трейлер

      Okko

      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      В США раскрыли реакцию Белого дома на просьбы Киева разрешить удары вглубь России

      В Турции рассказали о ситуации с банковскими переводами в Россию

      В России военнослужащего осудили за самоволку и сексуальные преступления против дочери

      В российском городе нашли древние приспособления для рыбалки

      В России первыми в мире нашли способ замедлить старение кошек

      Суд вынес решение по приговору писателю Глуховскому за фейки о ВС России

      В Баку заявили о милитаризации Армении третьими странами

      Машина экс-депутата Госдумы от КПРФ Рашкина попала в ДТП с лосем

      Бездомная собака по кличке Тетя Катя стала талисманом для россиянина

      В Азербайджане назвали главное препятствие для мирного договора с Арменией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше