Суд вынес решение по приговору писателю Глуховскому за фейки о ВС России

Суд подтвердил приговор иноагенту Дмитрию Глуховскому по делу о фейках о ВС РФ

Второй кассационный суд признал законным приговор писателю и сценаристу Дмитрию Глуховскому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по делу о распространении фейков о Российской армии. Об этом сообщает РАПСИ, ссылаясь на материалы суда.

«Приговор в отношении Глуховского и апелляция Мосгорсуда оставлены без изменения», — цитирует агентство источник в суде.

В августе 2024 года Басманный суд Москвы заочно приговорил автора книг «Метро 2033» и сериала «Топи» к восьми годам колонии общего режима по делу о фейках о Российской армии.

В прокуратуре уточнили, что Глуховский «под видом достоверных сообщений распространил заведомо ложную информацию о якобы совершении военнослужащими ВС РФ умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов, школ и больниц, массовых убийств мирных жителей и изнасилования несовершеннолетних украинских школьниц».

Ранее сообщалось, что налоговая заблокировала счета писателя.