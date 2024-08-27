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13:55, 27 августа 2024Мир

Лавров высказался о ядерной доктрине России

Лавров: российская доктрина применения ядерного оружия сейчас уточняется

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российская доктрина применения ядерного оружия сейчас уточняется. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«У нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется, и о которой американским деятелям очень хорошо известно», — отметил глава МИД.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что Москва думает о возможных изменениях в ядерной доктрине. Российский лидер также обратил внимание, что вероятный противник работает над новыми элементами, связанными с понижением порога применения ядерного оружия.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков рассказал, что Россия обсуждала с Китаем идею Пекина о заключении договора между ядерными странами о неприменении ядерного оружия первыми. Он считает, что в этой идее есть здравые зерна.

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      Лина Пивоварова
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