Лавров высказался о ядерной доктрине России

Лавров: российская доктрина применения ядерного оружия сейчас уточняется

Российская доктрина применения ядерного оружия сейчас уточняется. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«У нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется, и о которой американским деятелям очень хорошо известно», — отметил глава МИД.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что Москва думает о возможных изменениях в ядерной доктрине. Российский лидер также обратил внимание, что вероятный противник работает над новыми элементами, связанными с понижением порога применения ядерного оружия.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков рассказал, что Россия обсуждала с Китаем идею Пекина о заключении договора между ядерными странами о неприменении ядерного оружия первыми. Он считает, что в этой идее есть здравые зерна.