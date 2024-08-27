Рябков заявил о контактах с Китаем по ядерному оружию

Рябков: Россия обсуждала с Китаем договор о неприменении первыми ядерного оружия

Россия обсуждала с Китаем идею Пекина о заключении договора между ядерными странами о неприменении ядерного оружия первыми. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Россия с китайскими коллегами находится в контакте, продолжаем обсуждать этот вопрос. Также мы считаем, что в идее Пекина есть здравые зерна», — отметил дипломат.

Рябков отметил, что Москва относится «с большим уважением» к логике и аргументам китайской стороны. Однако он подчеркнул, что вопрос о судьбе этого договора, прежде всего, должен быть адресован западным ядерным странам, которые «неоднократно демонстрировали несогласие» с идеей Китая.

Ранее Рябков заявил, что последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область для причастных к этому США будут гораздо более тяжелыми. По его словам, «эскалационный курс Вашингтона становится все более вызывающим», при этом складывается впечатление, что американские коллеги «отбросили остатки здравого смысла и полагают, что им все позволено».

