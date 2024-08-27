Рябков назвал последствия нападения на Курскую область для причастных к этому США

Рябков назвал тяжелыми последствия для США от причастности к атаке под Курском

Последствия для США от причастности к атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область будут гораздо более тяжелыми. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, эскалационный курс Вашингтона становится все более вызывающим, при этом складывается впечатление, что американские коллеги «отбросили остатки здравого смысла и полагают, что им все позволено».

«Последствия могут быть гораздо более тяжелыми, чем те, которые они уже испытывают. Они знают, где и в каких сферах мы реагируем в практическом плане», — уточнил Рябков.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что у США остаются вопросы относительно целей и задач нападения ВСУ на Курскую область даже после пояснений со стороны Киева. В американском Минобороны также отказались подтвердить, что Вашингтон поддерживает вылазку в Курской области.