Латвийских женщин захотели призвать в армию

Министр обороны Латвии Спрудс: в 2028 году женщин могут призвать на службу

Министерство обороны Латвийской республики может призвать женщин на военную службу в 2028 году. Такое мнение высказал министр обороны страны Андрис Спрудс в эфире латвийского телеканала TV3.

«Я поддерживаю обязательную военную службу женщин, потому что речь идет о комплексной национальной обороне», — заявил глава оборонного ведомства.

Спрудс также отметил, что для успешной реализации идеи призыва женщин к 2028 году необходимо создать общественную дискуссию по этому вопросу, а также обеспечить должное качество службы национальной обороны и необходимое соответствие современным тенденциям.

Ранее американский аналитик Института исследований внешней политики Роберт Гамильтон рассказал о переосмыслении странами Запада своего подхода к военной службе в пользу обязательного призыва для подготовки к конфликту с Россией.

В Хорватии будет введена обязательная двухмесячная служба в армии, а в Германии предложили провести референдум по этому вопросу.