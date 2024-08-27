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08:39, 27 августа 2024Силовые структуры

Осужденный за стрельбу в военкомате россиянин провел в карцере 48 дней

Стрелявший в военкомате Усть-Илимска пожаловался на долгое пребывание в карцере

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Россиянин Руслан Зинин (внесен в реестр террористов и экстремистов), получивший 20 лет лишения свободы за теракт в военкомате Усть-Илимска 26 сентября 2022 года, провел в одиночном карцере вместе с крысами 48 суток. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Осужденный пожаловался своему адвокату на долгое пребывание в карцере с 18 июня по 4 августа — закон разрешает ужесточать условия содержания на срок в три раза меньший. При этом, по словам Зинина, в одиночке очень плохо: там крысы, грибок на стенах, тусклое освещение, отсутствует горячий душ и прогулки на свежем воздухе, а также нет свежей корреспонденции.

В январе 1-й Восточный окружной военный суд приговорил Зинина, устроившего стрельбу в военкомате, к 19 годам заключения. 30 июля вышестоящая инстанция ужесточила ему наказание на один год. Первые восемь лет из 20 назначенных осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

26 сентября 2022 года Зинин пришел в военкомат и в актовом зале трижды выстрелил из обреза ружья в военкома. После этого он разлил в помещении легковоспламеняющуюся жидкость и поджег ее. Ранения получил военком, его госпитализировали. Стрелка задержали очевидцы. Зинин объяснил свой поступок тем, что хотел предотвратить мобилизацию младшего брата

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      Любовь Ширижик
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