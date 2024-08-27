Российский «Амур» с «Калибрами» получит «Панцирь»

Российский МРК «Амур» с ракетами «Калибр» получит ЗРПК «Панцирь»

Российский малый ракетный корабль (МРК) «Амур», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр-НК», получит зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-М». Об этом со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» сообщает ТАСС.

В компании уточнили, что ЗРПК будет защищать МРК от летательных беспилотников и надводных катеров. Там добавили, что «Панцирь-М» способен отражать групповой налет с различных направлений, обеспечивая высокую боевую устойчивость.

Ранее агентство со ссылкой на Минобороны России сообщило, что Военно-морской флот России получил МРК «Амур», способный нести крылатые ракеты «Калибр-НК».

В мае 2023 года газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщила, что Черноморский флот России усилят новыми боевыми кораблями, в частности, МРК «Амур».