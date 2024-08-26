ВМФ России получил «Амур» с «Калибрами»

Минобороны: МРК «Амур» с ракетами «Калибр» приняли в состав ВМФ России

Военно-морской флот (ВМФ) России получил малый ракетный корабль (МРК) «Амур» проекта 22800, который способен нести крылатые ракеты «Калибр-НК». Об этом сообщило Министерство обороны России, передает ТАСС.

«В Каспийске под руководством главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ России и подъема Андреевского флага на малом ракетном корабле "Амур" проекта 22800», — говорится в сообщении.

Церемонию провели в ходе рабочей поездки главкома на Каспийскую флотилию. В мероприятии также приняли участие начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Ильяс Шигапов, представители главкомата ВМФ, Каспийской флотилии, генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов и представители администрации Дагестана.

В ходе церемонии Моисеев подчеркнул, что программу оснащения флота кораблями-носителями высокоточного оружия продолжат.

МРК проекта 22800 «Каракурт» несут восемь ячеек универсального корабельного стрельбового комплекса 3С14, которые позволяют хранить и пускать ракеты «Калибр» и «Оникс». Также в арсенал кораблей входит артиллерийская установка АК-176МА калибра 76 миллиметров, установки АК-630М калибра 30 миллиметров и пулеметы. Для защиты от воздушных целей «Каракурты» оснащают зенитными комплексами «Панцирь-МЕ».

Ранее в августе в России представили модель нового корвета на базе МРК проекта 22800. Перспективный корабль отличается от базовой модели измененным составом двигательной установки. Корвет получил гидроакустический комплекс с буксируемой и подкильной антеннами и противолодочный комплекс «Пакет-НК».