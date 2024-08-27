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19:37, 27 августа 2024Наука и техника

Способность противостоять новой ракете Киева оценили

Леонков: российские ЗРК смогут сбить новую баллистическую ракету Киева

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) могут сбивать баллистические ракеты. Способность противостоять новым ракетам оценил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями».

«У нас есть комплексы С-400, С-500, С-300В4. С-500 может сбивать ракеты даже на низкой орбите. Плюс у нас есть система предупреждения о ракетном нападении, которая видит запуск такой ракеты. Нам есть чем обнаружить, чем сбить. Чем ответить — уже ведение нашего гражданского и военного руководства», — сказал он, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев испытал баллистическую ракету собственного производства.

Леонков предположил, что новая ракета Киева разработана на базе существующих изделий. По его словам, в основе модификации может лежать конструкция баллистической ракеты «Точка-У».

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Ранее в августе Зеленский сообщил, что Киев испытал первую украинскую баллистическую ракету. В том же месяце он заявил о первом применении реактивного дрона «Паляниця».

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      Даниил Иринин
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